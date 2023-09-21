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В Кузбассе декларация о соответствии на горох признана недействительной

В августе текущего года в Кузбассе должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем при декларировании партии гороха в количестве 250,0 тонн, не проведена полная процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011.

В протоколах испытаний, на основании которых принята декларация о соответствии, отсутствуют показатели безопасности: «Ртутьорганические пестициды» и «2,4-Д кислота, ее соли и  эфиры».

Так же, установлены нарушения требований к оформлению декларации о соответствии согласно «Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правила ее оформления», утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.

При оформлении декларации о соответствии не внесена информация о примененной схеме декларирования соответствия и отсутствуют реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер).

По результатам проведенного мероприятия юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

По Решению Россельхознадзора декларация о соответствии 21 августа 2023 года признана недействительной.

Общество
kuzbassnews.ru
21/09/2023
Общество

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