В Кузбассе декларация о соответствии на горох признана недействительной

В Кузбассе специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса, при декларировании партии гороха на пищевые цели в количестве 1500 тонн нарушены требования при оформлении декларации о соответствии установленные «Единой формой декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правила ее оформления», утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.

А именно, при оформлении декларации о соответствии, указаны не все протоколы испытаний, которые были оформлены для подтверждения соответствия партии гороха требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.

По результатам проведенного мероприятия юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». По Решению Россельхознадзора декларация о соответствии признана недействительной.