В Кузбассе декларация о соответствии на горох признана недействительной

В октябре текущего года должностным лицом отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие — наблюдение за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна (без взаимодействия с контролируемым лицом).

Основными нарушениями, допущенными сельхозтоваропроизводителем при принятии декларации о соответствии на партию гороха в количестве 1100 тонн, являются: проведение испытаний по показателям: «Массовая доля свинца», «Массовая концентрация мышьяка», «Массовая доля кадмия», «Массовая концентрация ртути», «Массовая доля афлатоксина В1», «Массовая концентрация альфа-, бета-, гамма- изомеров ГХЦГ», «Массовая концентрация ДДТ», «ГМО (промоторы 35S, FMV, NOS)» — по нормативным документам, не включенным в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции; отсутствие в декларации о соответствии предусмотренной информации согласно Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента и правила ее оформления: реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер); «Дополнительная информация»; протокол испытаний без записи уникального номера об аккредитации в реестре аккредитованных лиц указан с испытательной лабораторией с внесением записи уникального номера об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

По результатам мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна, а декларация о соответствии признана Управлением недействительной и 10 октября 2023 года ее действие прекращено.