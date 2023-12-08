Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе декларация о соответствии на горох признана недействительной

 В ноябре текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.  

      В ходе мероприятия установлено,  что индивидуальным предпринимателем была оформлена декларация о соответствии на партию гороха в количестве 1050,0 тонн с неполным проведением процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов используемых при производстве гороха (мду/вмду содержания действующих веществ пестицидов): Винер, КС; Цепеллин, КЭ.

        Так же, в оформленной декларации о соответствии на бумажном носителе, в нарушение требований предъявляемых к декларациям о соответствии, заполнено поле, которое не заполняется, если заявителем является физическое лицо зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, а так же не указаны место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности Заявителя.

Таким образом, декларация о соответствии принята с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия и установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) Евразийского экономического союза.

 По результатам проведенного мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а декларация о соответствии признана недействительной по Решению Россельхознадзора от 09 ноября 2023 года.

Общество
kuzbassnews.ru
08/12/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus