В Кузбассе декларация о соответствии на горох признана недействительной

В ноябре текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что индивидуальным предпринимателем была оформлена декларация о соответствии на партию гороха в количестве 1050,0 тонн с неполным проведением процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов используемых при производстве гороха (мду/вмду содержания действующих веществ пестицидов): Винер, КС; Цепеллин, КЭ.

Так же, в оформленной декларации о соответствии на бумажном носителе, в нарушение требований предъявляемых к декларациям о соответствии, заполнено поле, которое не заполняется, если заявителем является физическое лицо зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, а так же не указаны место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности Заявителя.

Таким образом, декларация о соответствии принята с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия и установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) Евразийского экономического союза.

По результатам проведенного мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а декларация о соответствии признана недействительной по Решению Россельхознадзора от 09 ноября 2023 года.