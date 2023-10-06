В Кузбассе декларация о соответствии на пшеницу признана недействительной

В сентябре текущего года, специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности экспортируемого с территории Кузбасса зерна.

По результатам мероприятия индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность на территории Мариинского района, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна, а оформленная декларация о соответствии признана Управлением недействительной и 13 сентября 2023 года ее действие прекращено.

Основными нарушениями, допущенными сельхозтоваропроизводителем при принятии декларации о соответствии на партию пшеницы в количестве 1500 тонн, являются:

1) проведение испытаний на показатели безопасности (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, афлатоксин В1, дезоксиниваленол, Т-2 токсин, зеараленон, охратоксин А, ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) и ДДТ и его метаболиты) по нормативным документам, не включенным в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

2) проведение исследований пшеницы на соответствие требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», указанный в протоколе испытаний, на основании которого принята декларация о соответствии. Вместе с тем на зерно, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, используемое на пищевые и кормовые цели распространяется ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна", который устанавливает обязательные для применения и исполнения на единой таможенной территории Таможенного союза требования к зерну и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна.