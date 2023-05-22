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В Кузбассе декларация о соответствии на рапс признана недействительной

В апреле 2023 года госинспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие – наблюдение за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность в Яйском районе Кемеровской области - Кузбасса.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, при декларировании партии рапса в количестве 200 тонн, не проведены исследования по определению остаточного количества пестицида: Клетодим Плюс Микс, который использовался при выращивании рапса, а так же завышена масса партии рапса по сравнению с количеством собранного урожая.

Управлением Россельхознадзора юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а декларация о соответствии признана недействительной.

Общество
kuzbassnews.ru
22/05/2023
Общество
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