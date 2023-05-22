В Кузбассе девочки найдены при участии авиации Росгвардии

В Яшкинском муниципальном округе экипаж авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии в составе командира воздушного судна капитана Александра Ткачука, летчика-штурмана капитана Анатолия Заманова и бортового техника капитана Алексея Трунова оказали содействие в поиске двух несовершеннолетних девочек.

19 мая в полицию поступило сообщение о пропаже девочек в возрасте 2 и 4 лет. Юные кузбассовцы отправились на детскую площадку, после чего пропали. На начальном этапе поисковых мероприятий к работе были привлечены полицейские, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда, добровольцы из числа местных жителей, а также задействована авиационная техника Росгвардии.

Спустя время обе девочки были замечены с вертолета в поле в нескольких километрах от населенного пункта п. Ленинский. К месту обнаружения почти сразу же прибыли участники наземной поисковой группы из числа добровольцев. Жизни девочек вне опасности.

Фото: Росгвардия