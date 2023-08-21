В Кузбассе для предстоящих выборов напечатают более 5,7 млн бюллетеней

Бюллетени для голосования изготавливают трех видов — по числу избирательных кампаний, которые 8, 9 и 10 сентября будут проходить в Кузбассе.

Для выборов губернатора региона будут использоваться листки со светло-синим фоном на лицевой стороне, для выборов депутатов областного Парламента — со светло-зеленым фоном. Бюллетени для выборов по одномандатным избирательным округам будут светло-персикового цвета. Цвет бюллетеням создает специальная тангирная сетка — рисунок с уникальной формой, для защиты избирательного бюллетеня от подделки. Подобный используется в том числе на денежных купюрах.

Разный цвет бюллетеней сделан для того, чтобы у членов избирательных комиссий при подсчете голосов не возникло путаницы, и они оперативно могли отсортировать бюллетени разный выборных кампаний.

Всего будет напечатано 5 761 932 экземпляра бюллетеней для голосования. Из них 605 997 будут особенными — для голосования при помощи специальных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) для автоматического подсчета голосов избирателей. От других бюллетеней их отличает то, что цветовая (тангирная) сетка будет напечатана не на лицевой, а на задней стороне листка.

Изготовление бюллетеней завершится до 28 августа. Параллельно с печатью идет передача бюллетеней в избирательные комиссии области в сопровождении сотрудников полиции.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса