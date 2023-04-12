В Кузбассе две местные жительницы предстанут перед судом за незаконный оборот сильнодействующих веществ

Следователи Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления, двух жительниц Кемеровской области по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В ходе проведения оперативных мероприятий транспортные полицейские задержали обвиняемых в возрасте 46 и 48 лет, которые приобрели сильнодействующие вещества с помощью сети Интернет, и с целью их незаконной реализации прибыли на привокзальную площадь города Кемерово. В салоне автомобиля принадлежащего одной из злоумышленниц оперативники обнаружили и изъяли 10 таблеток и 20 капсул содержащих в своем составе Трамадол весом более шести граммов. Так же в ходе личного досмотра у 48-летней фигурантки обнаружено еще две упаковки Трамадола в количестве 13 таблеток.

В настоящее время уголовное дело направлено в Заводской районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу. За незаконные приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ, обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России