В Кузбассе двое несовершеннолетних мариинцев ради забавы повредили места захоронения

Обвинительный приговор за совершение преступления, произошедшего на городском кладбище в июне 2024 года, был постановлен в отношении одного из несовершеннолетних. В отношении второго мариинца уголовное дело было прекращено в связи с недостижением возраста уголовной ответственности, наступающей за совершение такой категории преступления.

Из материалов рассмотренных Мариинским городским судом Кемеровской области дел следует, что в вечернее время двое несовершеннолетних приятелей возрастом 15 и 16 лет встретились в одном из районов города. Через некоторое время они убедили повстречавшегося им незнакомого мужчину приобрести спиртное, так как в силу возраста алкоголь им не продавали. За их денежные средства мужчина приобрёл несовершеннолетним более пяти бутылок пива. После этого приятели пошли в сторону вокзала, по пути употребляя спиртное. Путь их пролегал вдоль городского кладбища, со стороны которого они увидели дым. Заинтересовавшись источником дыма, они прошли на территорию кладбища и увидели, что горит мусорный бак. В этот момент 16-летний подросток с целью позабавиться предложил своему младшему товарищу повредить памятники на могилах, на что тот согласился. В результате руками и ногами, постепенно продвигаясь к выходу с территории кладбища, они повредили надгробные памятники и надмогильные сооружения на территории более чем 20 могил.

Тем самым они совершили преступление, предусмотренное пунктом «а» части второй статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (уничтожение, повреждение надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору), максимальным наказанием за совершение которого является лишение свободы на срок до пяти лет.

В течение месяца правоохранительными органами виновные были установлены. Выяснилось, что один из соучастников не достиг возраста уголовной ответственности за совершение такой категории преступления. В отношении него уголовное дело было прекращено, а сам подросток поставлен на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. А в отношении второго несовершеннолетнего уголовное дело было рассмотрено судом.

Ещё на досудебной стадии уголовного производства несовершеннолетние раскаялись в совершённом преступлении. Вместе со своими родственниками помогали восстанавливать повреждённые места захоронений, возмещали причинённый вред, просили прощения у потерпевших, родственники которых захоронены в повреждённых могилах. Практически все потерпевшие приняли извинения.

Приговором Мариинского городского суда Кемеровской области 16-летний подросток признан виновным в уничтожении и повреждении надмогильных сооружений, и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

После вступления приговора в законную силу он обязан встать на учёт в государственный орган, контролирующий поведение условно осуждённых, регулярно являться на регистрацию и не менять без уведомления контролирующего органа место жительства.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд