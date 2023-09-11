Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе единое пособие получают родители более 140 тысяч детей

Единое пособие – новая мера поддержки, которая появилась в 2023 году. В Кемеровской области его получают родители более 140 тысяч детей, а также более 4 тысяч беременных женщин.

Единое пособие полагается семьям с доходом на человека ниже регионального прожиточного минимума на душу населения – 13081 руб. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, учитывается трудовая занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении, оформив выплату сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам, которые встали на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр регионального Отделения Социального фонда России, позвонив по телефону: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
11/09/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus