В Кузбассе единое пособие получают родители более 140 тысяч детей

Единое пособие – новая мера поддержки, которая появилась в 2023 году. В Кемеровской области его получают родители более 140 тысяч детей, а также более 4 тысяч беременных женщин.

Единое пособие полагается семьям с доходом на человека ниже регионального прожиточного минимума на душу населения – 13081 руб. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, учитывается трудовая занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении, оформив выплату сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам, которые встали на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр регионального Отделения Социального фонда России, позвонив по телефону: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

Фото из открытых источников