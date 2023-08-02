В Кузбассе единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью получили 564 семьи

В этом году 564 семьи, которые приняли на воспитание детей, получили единовременную выплату от Социального фонда России. На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило 25,3 миллиона рублей.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – это разовая мера поддержки, на получение которой имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители. При этом они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России.

Поскольку выплата является разовой, она предоставляется в фиксированном размере. В Кемеровской области – Кузбассе это 29 781,74 рубля, в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями (сестрами), пособие выплачивается в размере 227 556,77 рубля. Отметим, если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них.

Для получения единовременного пособия необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦ. От заявителя потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка, остальные документы специалисты ОСФР самостоятельно запросят по межведомственному электронному взаимодействию. Также заявление можно подать через портал Госуслуг или направить по почте (в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении).

Важно! Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребенка в семью.

Решение о назначении пособия принимается в течение 5 рабочих дней после поступления заявления. При отсутствии необходимых документов и сведений срок рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней. Если в заявлении будут указаны недостоверные сведения или в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации не будут представлены документы, то будет принято решение об отказе в назначении пособия.

Если у вас остались вопросы, звоните на горячую линию ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02 (понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30).

Фото: ОСФР