В Кузбассе ещё одна «Лада Самара» конфискована в пользу государства, а её владелец отправлен в колонию

Весенняя поездка за дополнительной порцией пива обернулась для 38-летнего жителя Мариинска лишением свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на срок три с половиной года, а также конфискацией автомобиля «Лада Самара» в пользу государства.

38-летний кузбассовец около года назад уже был осуждён за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Чебулинском муниципальном округе. Тогда Чебулинский районный суд Кемеровской области назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок полтора года.

Однако уже через пять месяцев после постановления приговора он снова решил сесть за руль автомобиля в алкогольном опьянении. Причиной послужила острая нехватка алкоголя, произошедшая после его вечернего употребления. За пивом до магазина, находящегося в пяти минутах ходьбы от дома, обвиняемый решил доехать на своём автомобиле «Лада Самара». Но на обратном пути он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Мариинскому району, которым сразу признался, что водительского удостоверения у него нет, а управляет он автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате рассмотрения уголовного дела судом вина автолюбителя была подтверждена как его признательными показаниями, так и показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами.

За совершённое преступление по приговору Мариинского городского суда Кемеровской области автолюбителю пришлось отправиться в колонию-поселение на срок 6 месяцев.

Также он в очередной раз лишён права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, но уже на срок три с половиной года, который будет исчисляться после отбытия основного наказания.

Одновременно с этим суд постановил конфисковать автомобиль «Лада Самара» в собственность государства.

Немногим ранее другому жителю Мариинска также пришлось передать свой автомобиль «Лада Самара» в собственность государства после ночных «посиделок» со своим другом.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников