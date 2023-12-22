В декабре Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу от ГБУ «Новокузнецкая районная СББЖ» были получены сведения, указывающие на признаки нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства РФ выразившееся в том, что гражданин, проживающий в п. Мунай, Новокузнецкого муниципального округа, отказался предоставить сотрудникам ГБУ «Новокузнецкая районная СББЖ» принадлежащих ему животных (крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот) для проведения обязательных противоэпизоотических, профилактических мероприятий.

Указанные действия приводят к нарушениям следующих обязательных требований ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пункта 37 «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», утв. приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 622, а также пункта 31 «Ветеринарных правил содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации» утвержденных приказом Минсельхозом России от 01.11.2022 №774

Гражданину объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Управление предупреждает, что отказ от проведения плановых противоэпизоотических мероприятий может повлечь возникновение и распространение заразных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека, таких как ящур, сибирская язва, лейкоз, туберкулез и прочие.