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В Кузбассе гражданка выдала инспекторам Росгвардии найденное во время переезда оружие

 В Новокузнецке инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса местная жительница выдала незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Женщина рассказала, что во время переезда в пристройке частного дома она заметила в тазу огнестрельные образцы. Зная, что за хранение незаконного оружия предусмотрена юридическая ответственность вплоть до уголовной, новокузнечанка решила добровольно выдать находку и боеприпасы к нему стражам правопорядка.

 Предварительно установлено, что оружием являются обрез одноствольного ружья «ИЖ-17» и переделанный под стрельбу боевыми патронами пистолет «Байкал».  В настоящий момент по данному факту проводится проверка, после которой может быть принято решение о выплате денежного вознаграждения в размере 5 037 рублей.

 Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/08/2023
Общество
Новокузнецк

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