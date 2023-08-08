В Кузбассе инспекторами Управления Россельхознадзора за июль 2023 года проконтролировано 1373 тонны импортной плодоовощной продукции

При ввозе на территорию Российской Федерации в Кемеровскую область – Кузбасс должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу за июль 2023 года проконтролировано 1373,95 тонны подкарантинной продукции и 1528 штуки древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции в июле 2023 года вырос на 5,5 % в сравнении аналогичным периодом 2022 года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан – 1265,5 тонн и 208 штук. Основной ассортимент это арбузы – 633 тонны, дыни – 370,5 тонн, томаты - 154,9 тонны, лук репчатый – 86 тонн, картофель – 21 тонна.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 108,4 тонн и 280 штук подкарантинной продукции, в основном это абрикосы – 20 тонн, ягоды свежие – 10,4 тонн, лук репчатый - 70 тонн, перец – 8 тонн.

Также в июле 2023 года на территорию Кемеровской области было ввезено 1040 штук саженцев ягодных культур из Республики Беларусь.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 79 актов карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в возимой подкарантинной продукции не выявлено.