В Кузбассе инспекторы Россельхознадзора зафиксировали нарушения при содержании крупного рогатого скота

С 5 по 19 июня 2024 года инспекторы Россельхознадзора провели плановую выездную проверку в отношении организации, действующей на территории Крапивинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса. Предметом контрольного (надзорного) мероприятия стал соблюдение хозяйствующим субъектом обязательных требований ветеринарного законодательства при разведении, выращивании, содержании, перемещении, обороте и убое животных, а также при перемещении, хранении, переработке и утилизации биологических отходов.

При осмотре территории животноводческого предприятия зафиксированы следующие нарушения требований ветеринарного законодательства:

— отсутствует ограждение периметра территории;

— отсутствует отдельно выделенная площадка для сбора и хранения навоза, который складируется в кучи по территории предприятия за помещениями для содержания животных;

— убой крупного рогатого скота на предприятии осуществляется в отсутствие убойной площадки;

— обнаружены многочисленные биологические отходы (скелетированные останки крупного рогатого скота – головы, позвонки, ребра, засохшие остатки шкур).

По результатам проверки в адрес ООО «Барачатское» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 и части 1 статьи 10.6 КоАП Российской Федерации, а должностное лицо организации — по части 3 статьи 10.8 КоАП Российской Федерации. Наказания назначены в виде штрафов, которые в настоящее время уже уплачены нарушителями.