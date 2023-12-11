В Кузбассе ко Дню Героев Отечества спецназовцам Росгвардии вручили государственные награды

В преддверии Дня Героев Отечества начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил государственные награды бойцам спецназа войск правопорядка.

Отличившимся были вручены медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль «За отличие в охране общественного порядка» за успешное выполнение служебно-боевых задач в районе проведения специальной военной операции.

Начальник территориального Управления поблагодарил личный состав спецподразделений Росгвардии за мужественные и решительные действия по защите мирных жителей в новых субъектах Российской Федерации.

День Героев Отечества в Российской Федерации отмечается 9 декабря, начиная с 2007 года. В эту памятную дату принято чествовать тех, кто проявил выдающуюся доблесть, мужество и отвагу. Высшей государственной наградой Героя России отмечены погибшие при исполнении служебного и воинского долга: капитан Алексей Отческих, старший лейтенант Сергей Цветков, сержант Станислав Амелин и рядовой Тимур Ибрагимов.

Фото: Росгвардия