В Кузбассе коллегия присяжных заседателей со второго раза признала виновной мариинку в причинении смерти сожителю

Более двух лет назад на основании оправдательного вердикта предыдущей коллегии присяжных заседателей в отношении 38-летней жительницы Мариинска был постановлен оправдательный приговор, который позже был отменён вышестоящим судом в связи с сокрытием одним из членов коллегии присяжных сведений о своей погашенной судимости. Дело было направлено на новое рассмотрение, в результате чего вновь собранная коллегия присяжных единогласно признала женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своего сожителя, повлёкшего его смерть.

По результатам повторного рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей местная жительница единогласно признана виновной в умышленном причинении шваброй, используемой в качестве оружия, тяжкого вреда здоровья своему сожителю, в результате чего наступила его смерть.

Установлено, что в августе 2020 года обвиняемая, находясь по месту своего проживания, поссорилась со своим сожителем. В ходе ссоры сожитель деревянной шваброй ударил её по руке, которой она прикрывала голову от удара. После этого подсудимая, выхватив деревянную швабру из рук сожителя, нанесла ему этой шваброй не менее одного удара в поясничную область слева, а также не менее трёх ударов в область левой седалищной кости и верхних конечностей. В результате потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью в виде закрытой травмы живота с разрывом селезёнки и внутренним кровоизлиянием, от которых через некоторое время в приёмном отделении Мариинской городской больницы наступила его смерть.

При назначении наказания суд учёл в качестве отягчающего обстоятельства особо опасный рецидив преступлений, поскольку она дважды ранее была судима за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Учёл суд и ряд смягчающих обстоятельств, в том числе неправомерное поведение погибшего, явившееся поводом для совершения преступления.

В результате, приняв во внимание выводы коллегии присяжных заседателей о том, что подсудимая заслуживает снисхождения, суд назначил 40-летней женщине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Одновременно с этим осуждённая обязана возместить в федеральный бюджет около 180 тысяч рублей, выплаченных государством её адвокату.

Вещественное доказательство по делу – деревянную швабру, являющуюся орудием совершения преступления, постановлено уничтожить.

Осуждённая не стала обжаловать приговор: на днях он вступил в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд