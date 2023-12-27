Должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в 2022 году в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации была выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отдохов на площади 2085,53 кв. м, расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Ягуновское с.п., п. Новоискитимск, АОЗТ «Кемеровское». Собственнику земельного участка Управлением было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездного обследования) в ноябре 2023 года государственными инспекторами Управления установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволит ввести 2085,53 кв. м, нарушенных земель в сельскохозяйственный оборот.