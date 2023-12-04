В Кузбассе ликвидирована несанкционированная свалка ТКО

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия – выездного обследования с целью проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в августе 2023 года была выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади не менее 5814 кв. м, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в Крапивинском муниципальном округе Кемеровской области.

Арендатору и собственнику земельного участка были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

О факте загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в адрес муниципального образования направлено информационное письмо. Так же вышеуказанная информация направлена в адрес Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса в целях рассмотрения вопроса о понуждении распорядителей (пользователей) земельных участков, а также органов местного самоуправления, как лиц обладающих в силу Закона правом распоряжения землями (земельными участками) государственная собственность на которые не разграничена, к ликвидации несанкционированных свалок ТКО и своевременного ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

03 ноября 2023 года в Управление поступила информация от Администрации Крапивинского муниципального округа о ликвидации данной свалки (с приложением фотоматериалов ликвидированной свалки). Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот.