В Кузбассе ликвидирована свалка, выявленная в 2022 году

Должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в 2022 году в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации была выявлена несанкционированная свалка на площади 1 046 кв. м, расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Ягуновское сельское поселение.

Собственнику земельного участка Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мероприятия по недопущению загрязнения земельного участка.

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездного обследования) в ноябре 2023 года государственными инспекторами установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот.