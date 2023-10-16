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В Кузбассе местный житель выдал росгвардейцам незаконный арсенал покойного отца

В Тисуле инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 33-летнего местного жителя за гражданский поступок.

По предварительной информации, мужчина обнаружил два ружья в жилище покойного отца. Будучи владельцем гражданского оружия кузбассовец знал, что за хранение незаконного арсенала предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, поэтому поспешил выдать находку правоохранителям. Среди выданных образцов оказались два незарегистрированных гладкоствольных ружья двенадцатого и шестнадцатого калибров. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой ответственный мужчина может получить денежное вознаграждение в размере 14 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

С начала года кузбассовцы выдали около 100 единиц незарегистрированного оружия и более 600 боеприпасов.

 

Фото: Росгвардия

Общество
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kuzbassnews.ru
16/10/2023
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