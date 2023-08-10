В Кузбассе молодая жительница Мариинска около 9 месяцев незаконно получала страховую пенсию по случаю потери кормильца

Теперь 19-летняя девушка обязана вернуть в региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования незаконно полученные суммы переплаты пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной доплаты к этой пенсии: около 106 тысяч рублей.

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел исковое заявление Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Кемеровской области – Кузбассу к 19-летней местной жительнице о взыскании незаконно полученных сумм пенсии.

В результате рассмотрения исковых требований судом было установлено, что девушка с 2010 года получала пенсию по случаю потери кормильца, которая была назначена ей до достижения совершеннолетия. Но незадолго до совершеннолетия девушка представила документы о том, что она является студенткой одного из кузбасских колледжей, обучающейся по очной форме по специальности «Стилистика и искусство визажа». В связи с этим ей были продлены пенсионные выплаты до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет.

После продления пенсионных выплат девушка получала пенсию ещё более года: до тех пор, пока территориальным отделением Фонда пенсионного и социального страхования не была проведена плановая проверка. В результате проверки выяснилось, что получатель пенсии через четыре месяца после продления её начисления была отчислена из учебного заведения, не сообщив об этом, хотя обязана был это сделать.

Таким образом, жительница Мариинска незаконно в течение девяти месяцев после отчисления получала социальные выплаты. За это время ей удалось получить переплату социальной пенсии по случаю потери кормильца и переплату федеральной социальной доплаты к этой пенсии. Незаконно полученная сумма составила около 106 тысяч рублей.

Не получив от бывшей студентки добровольно сумму причинённого Социальному фонду ущерба, государственное учреждение обратилось с этими требованиями в суд.

Ответчица, надлежаще извещённая о предстоящем судебном заседании, в суд не явилась, проигнорировав судебное извещение.

В результате рассмотрения дела суд пришёл к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в связи с наличием неосновательного обогащения на стороне ответчика.

Девушка обязана возместить Социальному фонду России незаконно полученные суммы пенсионных выплат около 106 тысяч рублей.

Также она обязана уплатить государственную пошлину в доход бюджета Мариинского муниципального округа в размере около трёх с половиной тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников