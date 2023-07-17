В Кузбассе на электронные трудовые книжки перешли 173 тысячи человек

В 2020 году в России появились электронные трудовые книжки (ЭТК). За это время 173 тысячи кузбассовцев перешли на электронный формат ведения информации о трудовой деятельности.

Ключевыми преимуществами ЭТК можно назвать быстрый доступ работника к сведениям, минимизацию неточной и недостоверной информации о трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства и снижение издержек работодателей на ведение и хранение бумажных трудовых книжек.

ЭТК сохраняет весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой:

- информацию о работнике (включая СНИЛС);

- место работы;

- сведения о приеме, увольнении, переводе на другую должность, о приостановлении и возобновлении трудового договора;

- должность, структурное подразделение, квалификация, специальность, профессия, вид выполняемой работы;

- причины прекращения трудового договора.

Переход на электронную трудовую книжку носит добровольный характер. У 45 тысяч кузбассовцев, которые впервые устроились на работу в 2021 году, она ведется сразу в электронном формате.

Отметим, что после перехода на электронную трудовую ее бумажная версия не теряет своей значимости. Ее нужно хранить, так как она содержит сведения о трудовой деятельности до 2020 года. При этом можно написать заявление о внесении в электронную трудовую книжку периодов работы до 2020 года – этим правом в 2023 году воспользовались 25 жителей Кемеровской области.

Выписку из ЭТК жители области могут заказать в личном кабинете на сайте СФР, на портале Госуслуг, получить в бумажном виде у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ или любой клиентской службе Отделения СФР.

Фото: ОСФР