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В Кузбассе на посевах овса применяли пестициды, не предусмотренные регламентами

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу вынесено предостережение индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по производству сельскохозяйственной продукции в границах Промышленновского муниципального округа, о недопустимости нарушения обязательны требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

По результатам проведения контрольно — надзорного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом — наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства было установлено, что при выращивании зерна овса индивидуальным предпринимателем были применены пестициды, применение которых  на посевах овса не предусмотрено регламентами, определёнными в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

Общество
kuzbassnews.ru
12/12/2023
Общество
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