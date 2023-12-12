В Кузбассе на посевах овса применяли пестициды, не предусмотренные регламентами

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу вынесено предостережение индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по производству сельскохозяйственной продукции в границах Промышленновского муниципального округа, о недопустимости нарушения обязательны требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

По результатам проведения контрольно — надзорного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом — наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства было установлено, что при выращивании зерна овса индивидуальным предпринимателем были применены пестициды, применение которых на посевах овса не предусмотрено регламентами, определёнными в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».