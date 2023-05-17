В конце апреля 2023 года на одну из птицефабрик Кузбасса ввезено яйцо инкубационное из Италии в количестве 288000 штук (800 коробок), для инкубации и дальнейшего выращивания птицы.

Сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области -Кузбассу проведён досмотр поступившей партии яйца.

Импорт яйца осуществлён автомобильным транспортом с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств.

В ходе осмотра подконтрольного груза и ветеринарных сопроводительных документов нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено.