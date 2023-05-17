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В Кузбассе на птицефабрику ввезено яйцо инкубационное из Италии.

В конце апреля 2023 года  на одну из птицефабрик Кузбасса ввезено яйцо инкубационное из Италии в количестве 288000 штук (800 коробок), для инкубации и дальнейшего выращивания птицы.  

Сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области -Кузбассу проведён досмотр поступившей партии яйца.

Импорт яйца осуществлён автомобильным транспортом с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств.

В ходе осмотра подконтрольного груза и ветеринарных сопроводительных документов нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
17/05/2023
Общество
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