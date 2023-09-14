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В Кузбассе наградили росгвардейцев, участвовавших в спасении провалившегося под лед ребенка

 В Новокузнецке заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии полковник Максим Балакин вручил сотрудникам новокузнецкого филиала вневедомственной охраны прапорщикам Егору Мирошкину и Михаилу Егоркину медали «За спасение».

 Весной текущего года сотрудники войск правопорядка одними из первых прибыли на водоем и помогли 10-летнему мальчику, провалившемуся под лед во время игр. В ходе спасения прапорщик Егоркин оказался в ледяной воде, пытаясь достать тонущего ребенка. Совместными усилиями росгвардейцев, прибывшими на место спасателями и полицейскими, мальчик был спасен.

 Полковник Балакин, обращаясь к награжденным, подчеркнул, что новокузнецкие сотрудники решительно и достойно исполнили свой долг и предназначение по защите наших граждан.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
14/09/2023
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