В Кузбассе нашли детей, которых искали два дня

18 мая текущего года около 18 часов девочки 2х и 4х лет вышли на улицу гулять и домой не вернулись. Только 20 мая дети были найдены.

На место происшествия для координации поисков незамедлительно выехали начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области Николай Парамонов и прокурор Яшкинского района Василий Меркулов.

В настоящее время дети найдены, их жизни ничего не угрожает.

Согласно имеющейся информации дети воспитывались в многодетной неблагополучной семье, дошкольное учреждение не посещали. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако, меры к изъятию детей из социально опасного положения органами профилактики не принимались.

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности, допущенной органами профилактики.

Фото из открытых источников