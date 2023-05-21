Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе нашли детей, которых искали два дня

18 мая текущего года около 18 часов девочки 2х и 4х лет вышли на улицу гулять и домой не вернулись. Только 20 мая дети были найдены.

На место происшествия для координации поисков незамедлительно выехали начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области Николай Парамонов и прокурор Яшкинского района Василий Меркулов.

 В настоящее время дети найдены, их жизни ничего не угрожает.

Согласно имеющейся информации дети воспитывались в многодетной неблагополучной семье, дошкольное учреждение не посещали. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако, меры к изъятию детей из социально опасного положения органами профилактики не принимались.

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности, допущенной органами профилактики.

 

Фото из открытых источников

 

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
21/05/2023
Происшествия
Яшкино

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus