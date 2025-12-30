В Кузбассе новые партии рапса прошли контроль в Россельхознадзоре перед отправкой в Калининград и Республику Беларусь

24 и 25 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 56 фитосанитарных сертификатов на новые партии рапса свежего урожая, предназначенные для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград и Республику Беларусь.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Ленинск – Кузнецкого, Промышленновского, Топкинского, Гурьевского, Чебулинского муниципальных округов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в совокупном объеме 3 748,75 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».