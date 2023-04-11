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«В Кузбассе обществу с ограниченной ответственностью объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства»

 

     В марте 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступило информационное письмо от госветслужбы несоблюдении хозяйствующим субъектом на территории Топкинского района обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, а именно: об отказе от проведения профилактических и диагностических мероприятий в рамках выполнения плана по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на 2022 – 2023 г.г.

        На основании поступившей информации Управлением в отношении юридического лица объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Установлены сроки исполнения предостережения, предложено принять исчерпывающие меры в целях обеспечения соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Предостережение находится на контроле Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
11/04/2023
Общество
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