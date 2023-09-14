В Кузбассе определили лучших пловцов региональных подразделений Росгвардии

В Кемерове в спортивном комплексе «Кировец» заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Сергей Бервинов вручил кубки и медали победителям чемпионата региональных подразделений войск правопорядка.

Сергей Юрьевич поздравил победителей и обратил внимание, что несмотря на объём служебно-боевых задач личный состав всегда ответственно подходит к физической подготовке и демонстрирует высокие спортивные результаты.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие и сотрудники, представляющие сборные команды территориального управления, ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны. Программа чемпионата включала в себя состязание пловцов и пловчих на дистанциях от 50 до 400 метров вольным стилем, на спине и брассом.

В упорной борьбе первое место завоевала команда новокузнецкого ОМОН «Рубеж», вторыми стали спортсмены территориального управления, а бронза досталась представителям из кемеровского ОМОН «Оберег».

Фото: Росгвардия