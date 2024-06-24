В Кузбассе осуждён «псевдоводитель», более полутора лет управляющий автомобилем по фальшивым водительским «правам»

Поддельное водительское удостоверение житель Мариинска предъявил сотрудникам ДПС ГИБДД, остановившим его для проверки документов. Было выявлено, что серийная нумерация предъявленных мужчиной «прав» совпадает с серийной нумерацией водительского удостоверения, принадлежащего другому мужчине с той же датой рождения.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что не ранее апреля 2022 года 35-летний житель Мариинска не установленным правоохранительными органами способом приобрёл поддельное водительское удостоверение, которое предоставляло ему право на управление транспортными средствами категорий «А», «А1», «B», «B1», «С», «С1» и «M». После этого он стал хранить купленные «права» в своём автомобиле «Toyota Sprinter».

Через год и восемь месяцев на междугородней трассе он был остановлен для проверки документов инспектором ДПС отделения ДПС ГИБДД Отдела МВД России «Мариинский», которому предъявил имеющееся у него поддельное водительское удостоверение. Но тут же при проверке выяснилось, что серийная нумерация предъявленного документа принадлежит другому мужчине с совпадающей датой рождения.

Тем самым житель Мариинска совершил преступление, предусмотренное частью третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого является лишение свободы на срок до одного года.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершённом преступлении и настаивал на рассмотрении его уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения (без проведения судебного разбирательства).

При определении вида и размера наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, а также наличие на иждивении пятерых малолетних детей и одного совершеннолетнего ребёнка, являющегося студентом образовательного учреждения.

Наличие этих, а также иных установленных по делу обстоятельств позволило суду назначить мариинцу менее строгое наказание, чем предусмотрено за совершение такого преступления: штраф в размере 20 тысяч рублей.

Поддельное водительское удостоверение, приобщённое к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, подлежит уничтожению.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд