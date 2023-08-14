В Кузбассе открыли мемориальную доску в честь погибшего сотрудника ОМОН "Рубеж"

В городе Междуреченск в честь сотрудника ОМОН «Рубеж» прапорщика полиции Александра Юлдашева, погибшего при исполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции, торжественно открыли мемориальную доску. Ее установили на стене филиала вневедомственной охраны Росгвардии.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель, представители силовых структур города, командир и сослуживцы из отряда мобильного особого назначения, представители администрации, родные и близкие Александра. Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено супруге погибшего сотрудника Наталье Юлдашевой и его дочери. Собравшиеся почтили память прапорщика минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Для героя Междуреченск был одним из родных городов, в котором он жил и учился.

«Александр посвятил свою жизнь защите Отечества. Когда его призвали защищать Родину, он не колебался. Александр навсегда останется в наших сердцах. Его героический подвиг не будет забыт», - сказал начальник территориального управления Росгвардии генерал-майор Юрий Кель.

За проявленный героизм и отвагу при исполнении служебного долга по защите жителей Донецких и Луганских республик прапорщик Александр Юлдашев представлен к Ордену Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия