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В Кузбассе открылись четыре центра цифрового образования детей «IT-куб»

Новые образовательные возможности в сфере информационных технологий созданы для школьников Анжеро-Судженска, Белова, Ленинска-Кузнецкого и Юрги.

В рамках нацпроекта «Образование» в этих городах открыты центры цифрового образования детей «IT-куб».

Занятия в «IT-куб» бесплатные и рассчитаны на желающих от 7 до 18 лет. В центрах цифрового образования есть оборудование для работы по направлениям современных информационных технологий — мобильная разработка, программирование на Python, VR/AR-разработка, программирование роботов, системное администрирование.

Центры «IT-куб» уже работают в Кемерове и Новокузнецке. В 2024 году такой центр планируется открыть в Междуреченске. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеры IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

 

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса

Образование
Анжеро-Судженск
Белово
Ленинск-Кузнецкий
Юрга
kuzbassnews.ru
15/09/2023
Образование
Анжеро-Судженск
Белово
Ленинск-Кузнецкий
Юрга

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