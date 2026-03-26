В Кузбассе открылись четыре новых фельдшерско-акушерских пункта

В поселках Клейзавод, Свердловский и селе Чусовитино Ленинск-Кузнецкого муниципального округа открылись три новых фельдшерско-акушерских пункта.

В деревне Ивановка Беловского муниципального округа начал работу фельдшерский здравпункт.

На возведение модульных зданий было направлено около 38 млн рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия».

Внутри новых модульных пунктов созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала: оборудованы кабинеты фельдшеров, процедурные и прививочные комнаты, а также помещения для хранения лекарственных препаратов. На прилегающих территориях выполнено благоустройство и оборудованы парковки. Особое внимание уделено доступности для маломобильных групп населения: установлены пандусы, кнопки вызова персонала, информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

В фельдшерско-акушерский пункт жители могут обратиться при заболевании, пройти здесь диспансеризацию, оформить или закрыть больничный, продлить рецепт на льготные лекарства, сделать прививку и ЭКГ, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, а также наблюдаться при хронических заболеваниях.

