В Кузбассе партия пшеницы прошла контроль в Россельхознадзоре перед отправкой в Республику Казахстан

24 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на партию пшеницы мягкой, предназначенную для отправки в железнодорожном вагоне в Республику Казахстан.

При досмотре продукции, выращенной в текущем году на пищевые цели на территории Промышленновского муниципального округа, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партия пшеницы в объеме 70 т успешно прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» на соответствие требованиям страны-импортера.