В Кузбассе пилот мотодельтоплана привлечен к ответственности за организацию прогулочных полетов на воздушном судне

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России выявили и пресекли незаконную предпринимательскую деятельность 65-летнего местного жителя, который в летний период организовал прогулочные полеты на своем мотодельтоплане над территорией Кемеровской области. При этом специального разрешения на осуществление вылетов он не имел.



Транспортными полицейскими воздушное судно у гражданина было изъято, а материалы переданы коллегами из восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, которые в отношении владельца и по совместительству пилота изъятого составили административный протокол по части 2 статьи 11.4 (Нарушение правил использования воздушного пространства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



В настоящее время административный материал рассмотрен судом. Правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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