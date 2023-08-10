Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе по фактам негашения карантинных сертификатов объявлены предостережения

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на регулярной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации путем анализа и сбора сведений, содержащихся в ФГИС «Аргус-Фито».

С начала текущего месяца 2023 года в Кемеровской области – Кузбассе при проведении мониторинга программы было выявлено 13 фактов негашения карантинных сертификатов и неизвещения грузополучателями Управления о получении подкарантинной продукции, чем были нарушены требования ч.8 ст.21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», п.3 Порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, утвержденного приказом Минсельхоза России от 28.07.2020 № 425.

По всем выявленным фактам не извещения хозяйствующим субъектам были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере карантина растений.

Напоминаем, что карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.

Общество
kuzbassnews.ru
10/08/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus