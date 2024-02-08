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В Кузбассе по инициативе хозяйствующего субъекта проведены профилактические визиты в режиме видео-конференц-связи

07 февраля 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений в режиме видео-конференц-связи проведены профилактические визиты в отношении ООО «КДВ Яшкинские теплицы», которое занимается выращиванием подкарантинной продукции – овощных культур в закрытом грунте.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирован об обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска.

При проведении профилактического визита было проведено консультирование по вопросу информирования Управления в случае выявления карантинных объектов. Особое внимание уделено изменениям в законодательстве в связи с вступлением с 1 сентября 2023г. в силу нового Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Общество
kuzbassnews.ru
08/02/2024
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