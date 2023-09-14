В Кузбассе по инициативе индивидуального предпринимателя проведены профилактические визиты

В августе 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений проведены профилактические визиты в отношении ИП ГК(Ф)Х Бортника И.Ю., который занимается выращиванием подкарантинной продукции – зерновых, зернобобовых культур.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирован об обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска.

При проведении профилактического визита было проведено консультирование по вопросам необходимости проведения обследований подкарантинных объектов в целях своевременного выявления карантинных вредных организмов и о порядке немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в случае обнаружения признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции.