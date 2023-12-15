В Кузбассе по результатам мониторинга федеральных государственных информационных систем декларация о соответствии признана недействительной

В декабре по результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом - наблюдение за соблюдением обязательных требований законодательства (мониторинг безопасности) Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу выявлены признаки нарушения установленных требований при декларировании соответствия продукции из мяса птицы. Производителем мясной продукции зарегистрирована декларация о соответствии ЕАЭС N на «Продукты из мяса птицы» которая принята на основании исследований, проведенных в испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРУС», по адресу: 125130, город Москва, улица Нарвская, дом 15 А строение 5.

Согласно информации, полученной от органов государственной власти, указанная лаборатория по данному адресу деятельность не осуществляет, информация о лаборатории отсутствует в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). В результате чего заявителем / производителем принята декларация о соответствии на основании недостоверных сведений и документов.

Управлением предприятию производителя объявлено предостережение. Вынесено решение о признании декларации о соответствии недействительной.