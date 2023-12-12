В Кузбассе по требованию прокурора погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным муниципальным контрактам на сумму более 15 млн рублей

Прокуратура г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату исполненных контрактов.

Установлено, что областное учреждение здравоохранения своевременно не оплачивало поставку изделий медицинского назначения по исполненным муниципальным контрактам, что повлекло образование перед поставщиками задолженности в размере более 15 млн рублей.

В связи с этим прокурор города внес руководителю учреждения представление.

После вмешательства прокуратуры перед субъектами предпринимательства погашена задолженность по исполненным муниципальным контрактам на сумму более 15 млн рублей.

Кроме того, в отношении виновного должностного лица заказчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд), результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры области