В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены первые в 2026 году партии рапса в Калининград

12 и 13 января специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 52 фитосанитарных сертификата на партии рапса, ставшие первыми в 2026 году для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Ленинск – Кузнецкого, Промышленновского, Гурьевского районов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в совокупном объеме 3 323,5 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».