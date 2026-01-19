В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялась новая отгрузка партий ржи в Казахстан

12 января 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 7 фитосанитарных сертификатов на партии ржи, выращенной на территории Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий ржи, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Общий вес партий составил 489,9 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».