В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялась первая в 2026 году отгрузка партий рапсового масла в Китай

5 февраля специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора впервые в 2026 году оформили 7 фитосанитарных сертификатов на партии рапсового масла, произведённого на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.

Перевозка 165,6 т продукции до места назначения предусмотрена в железнодорожных вагонах.

Партии подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Стоит отметить, что организация включена в список зарегистрированных производителей, размещенный на сайте Россельхознадзора, и который ведет компетентное ведомство принимающей стороны в соответствии с Приказом Главного таможенного управления Китайской Народной Республики №248.