В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялись новые отгрузки партий пшеницы в Казахстан

9 февраля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 2 фитосанитарных сертификата на партии пшеницы, выращенной на территории Мариинского района Кемеровской области — Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка 138,75 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».