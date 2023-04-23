В Кузбассе под председательством Росгвардии обсудили вопросы повышения качества охранных услуг

В кемеровском технопарке состоялось традиционное заседание Координационного совета при Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по взаимодействию с частными охранными организациями. В нем приняли участие представители Центра лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии, налоговой и антимонопольной службы, трудовой инспекции, а также руководители частных охранных организаций и регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности.

В ходе работы координационного совета первоначальной темой обсуждения стало качество оказания частных охранных услуг на объектах образования Кемеровской области. Заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Константин Вагин отметил особую роль частных охранных организаций в обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Выступающий нацелил руководителей ЧОО на строгое соблюдение законодательства в данной сфере и напомнил об ответственности за недобросовестное оказание охранных услуг. Отдельный вопрос касался и осуществления защиты объектов топливно-энергетического комплекса. Участникам заседания было доведено о ряде требований к частным охранным организациям, которые теперь вправе осуществлять физическую защиту объектов топливно-энергетического комплекса. Помимо этого, ряд вопросов касался обязательных требований в сфере оборота оружия.

Заместитель начальника управления – начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Елена Муздукова подчеркнула, что одна из приоритетных задач координационного совета: не допустить нарушений деятельности частных охранных организаций. Для этого необходимо осуществлять грамотный мониторинг по своевременному выявлению нарушений в работе ЧОО.

Работа по установлению недобросовестных исполнителей в сфере охраны образовательных учреждений и объектов топливно-энергетического комплекса будет продолжена.

Фото: Рогсвардия