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В Кузбассе подведены итоги областного туристского слета колледжей и техникумов

На спортивно-туристском полигоне «Солнечный Туристан» в Кемеровском округе прошел областной туристский слет профессиональных образовательных организаций, посвященный Году семьи. Слет состоялся в 43-й раз. В нем участвовали более 500 студентов колледжей и техникумов вместе с педагогами, всего 26 команд. Парни и девушки состязались в лично-командном зачете по трем дисциплинам: дистанция-пешеходная, дистанция-пешеходная-группа, спортивное ориентирование.
Команда Тяжинского агропромышленного техникума «ТАПТи» заняла второе место в конкурсе художественной самодеятельности в номинации «Хореография» и третье место в конкурсе фотографий «Молодежь. Студенчество. Кузбасс» в номинации «Природа Кузбасса». За высокий профессионализм и активное участие в проведении слета преподаватель физической культуры Тяжинского агропромышленного техникума Николай Георгиевич Капустин отмечен благодарственным письмом.
По итогам областного туристского слета колледжей и техникумов среди юношей первое место заняла команда Междуреченского горностроительного техникума. На втором месте команда Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны, и третье место досталось участникам турслета из Топкинского технического техникума.
Среди девушек «золото» завоевала команда Сибирского политехнического техникума. «Серебро» у команды Кемеровского аграрного техникума имени Г. П. Левина. «Бронзу» получила команда Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова.

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kuzbassnews.ru
02/07/2024
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