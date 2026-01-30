В Кузбассе подведены итоги служебно-боевой деятельности подразделений вневедомственной охраны Росгвардии за 2025 год

В Кемеровской области – Кузбассе состоялось совещание, на котором рассмотрены итоги служебно-боевой деятельности подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по результатам работы за 2025 год.

В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник полиции Павел Кузнецов. Он заслушал доклад временно исполняющего обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Кузбасса полковника Сергея Курмаева.

В ходе совещания отмечено, что в отчетном периоде основные усилия подразделений были направлены на обеспечение государственной защиты имущества различных форм собственности, выполнение плановых показателей по перечислению денежных средств в доход федерального бюджета, комплектование подразделений, проведение антитеррористических мероприятий, а также недопущение чрезвычайных происшествий и строгое соблюдение дисциплины и законности.

Особо отмечен вклад личного состава в обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении 370 мероприятий с массовым пребыванием граждан. В выполнении данных задач было задействовано 7 980 сотрудников Росгвардии.

По итогам 2025 года подразделениями вневедомственной охраны Кузбасса обеспечено выполнение плановых показателей по перечислению доходов в федеральный бюджет на уровне 104 процента. В бюджет перечислено 670 миллионов 406 тысяч рублей.

В целях наращивания объемов охранных услуг и выполнения плановых показателей под централизованную охрану с начала года принято 967 объектов, 634 места проживания и хранения имущества граждан, а также 49 транспортных средств. В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны региона обеспечивается безопасность более 10 000 объектов, свыше 17 000 мест проживания и хранения имущества граждан и 291 транспортного средства.

В течение года должностные лица подразделений вневедомственной охраны приняли участие в совместных проверках 634 объектов различной ведомственной принадлежности, включая учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, гостиницы, торговые объекты и объекты иных категорий.

Подводя итоги совещания, полковник полиции Павел Кузнецов поблагодарил личный состав за достигнутые результаты и отметил, что в 2026 году Росгвардия отметит 10-летие со дня своего создания. Он подчеркнул, что жители Кузбасса рассчитывают на сотрудников Росгвардии, которые в круглосуточном режиме несут службу по обеспечению безопасности на социально значимых объектах региона, и выразил уверенность, что доверие граждан будет оправдано.

Фото: Росгвардия